Боевики «Джейш аль-Ислам» попросили Дамаск о переговорах

О просьбах боевиков «Джейш аль-Ислам» о переговорах сообщает агентство САНА со ссылкой на официальный источник.

Отмечается, что переговоры начнутся через два часа.

Кроме того, агентство подчеркивает, что боевиков вынудили попросить о переговорах «сокрушительные удары сирийской армии».

В то же время Дамаск , который согласился на проведение переговоров, не уверено в серьезности их обещаний.

Отмечается, что сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам. Погибли семь человек, ранены более 50 граждан. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям боевиков.