Боевики «Джейш аль-Ислам» попросили Дамаск о переговорах 

Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте просят правительство Сирии о переговорах, сообщают СМИ.
О просьбах боевиков «Джейш аль-Ислам» о переговорах сообщает агентство САНА со ссылкой на официальный источник.
Отмечается, что переговоры начнутся через два часа.
Кроме того, агентство подчеркивает, что боевиков вынудили попросить о переговорах «сокрушительные удары сирийской армии».
В то же время Дамаск, который согласился на проведение переговоров, не уверено в серьезности их обещаний.
Отмечается, что сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам. Погибли семь человек, ранены более 50 граждан. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям боевиков.
Между тем, в воскресенье Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Россию Госдеп назвал ответственной за химатаку. В российском центре по примирению отвергли обвинения в адрес сирийской армии и России.