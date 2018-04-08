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Боевики «Джейш аль-Ислам» попросили Дамаск о переговорах
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Боевики «Джейш аль-Ислам» попросили Дамаск о переговорах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте просят правительство Сирии о переговорах, сообщают СМИ.
О просьбах боевиков «Джейш аль-Ислам» о переговорах сообщает агентство САНА со ссылкой на официальный источник.
Отмечается, что переговоры начнутся через два часа.
Кроме того, агентство подчеркивает, что боевиков вынудили попросить о переговорах «сокрушительные удары сирийской армии».
В то же время Дамаск, который согласился на проведение переговоров, не уверено в серьезности их обещаний.
Отмечается, что сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам. Погибли семь человек, ранены более 50 граждан. Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям боевиков.
Между тем, в воскресенье Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Россию Госдеп назвал ответственной за химатаку. В российском центре по примирению отвергли обвинения в адрес сирийской армии и России.
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