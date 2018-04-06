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В Египте раскопали греко-римский храм
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В Египте раскопали греко-римский храм 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Египте археологическая миссия Высшего совета по делам древностей при раскопках в местечке Ал-Салам обнаружила остатки храма греко-римского периода. Об этом сообщает Ahram Online.
Остатки храма, возраст которого, предположительно, составляет около 2000 лет, были обнаружены примерно в 50 км к востоку от оазиса Сива. Найден передний фасад здания, его фундамент, а также фрагменты главного входа. Толщина внешней стены составляла около одного метра. Об этом свидетельствуют сохранившиеся камни.
Обнаружены угловые колонны, перемычки и другие архитектурные элементы с изображениями, характерным для греко-римского периода, сообщил глава миссии Абдель-Азиз Эль-Демири. При обследовании руин были найдены монеты, статуя человека с греческими чертами лица, две статуи, изображавшие львов, причем одна без головы, а также монеты и фрагменты сосудов.
Работы только начались. Полностью храм планируется раскопать до конца 2018 года.
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