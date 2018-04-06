Эксперт: Мы не увидим Саркози за решеткой. Это человек не того масштаба

Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году, сообщает RT.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН отметил, что у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения.

«Я думаю, что даже если суд докажет вину Саркози, то увидеть его за решеткой вряд ли получится. Это человек не того масштаба, чтобы его можно было упрятать, а грозит ему 10 лет и многомиллионный штраф. Я думаю, что все ограничится условным сроком и запретом занимать государственные должности, как это уже было с Аленом Жюппеном, нынешним мэром Бордо и бывшим премьер-министром, которому дали условный срок за создание фиктивных рабочих мест. Политической карьере Саркози это никак не повредит, так как он уже отошел от большой политики, но расследование точно продлится не месяц, а как минимум год или два. С учетом того, что Саркози сам юрист, то он сможет защитить свою репутацию и отстоять свое доброе имя, несмотря на то, что обвинения действительно серьезные», — рассказал эксперт.

Федоров отметил, что обвинения Саркози уже были предъявлены следствием примерно месяц назад. Однако, на тот момент следствие в основном базировалось на документе, который в 2006 году был составлен за подписью бывшего директора спецслужб Каддафи Кусы Мусы, в котором шла речь о переводе порядка 50 миллионов долларов или евро. Именно этот документ был основным в деле, которое было заведено против Саркози в 2013 году. Эту информацию опубликовал интернет-портал «Медиа-пар» во Франции, после чего Саркози подал иск о защите чести и достоинства. Эксперты признали подлинность этого документа сомнительной.

«Сейчас же, видимо, у следствия остались показания переводчика, а так же показания французского бизнесмена, ливанского происхождения Зияда Такедина, который говорит, что якобы привозил в конце 2006 — начале 2007 года несколько чемоданов наличных и передавал их лично Саркози и его помощнику, министру внутренних дел Клоду Геану . Однако Такедин путается в своих показаниях, что так же позволяет усомниться в их правдивости», — объяснил эксперт.

РАН: Показания на Саркози дал его посредник в связях с Каддафи Необходимо отметить, что 21 марта стало известно, что экс-лидеру Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года, и он помещен под судебный контроль.

«Сейчас же, после предъявления обвинений будут работать адвокаты. Обвинения предъявлены по трем пунктам: незаконное финансирование президентской компании, сокрытие незаконных государственных средств, которые он получал из Ливии и коррупция. Думаю, что адвокаты будут строить свою работу на отрицании подлинности документов, отрицание оплаты наличными участников штаба и сомнительных показаниях свидетелей», — резюмировал Федоров.

Напомним, что дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.