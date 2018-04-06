Названы условия возобновления перелетов на курорты Египта

К моменту, когда откроется авиасообщение с курортами Египта , должна быть отработана система безопасности в аэропорту Каира . Об этом сказал руководитель Росавиациии Александр Нерадько

В это время в столице Египта будет работать группа российских специалистов по авиабезопасности.

По словам Нерадько, необходимо сначала отработать навыки безопасности, а только потом — говорить о возможности полетов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Он акцентировал: возобновление авиаперелетов в Египет — особенно на курорты — предмет большой тревоги для России.