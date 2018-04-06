Названы условия возобновления перелетов на курорты Египта 

К моменту, когда откроется авиасообщение с курортами Египта, должна быть отработана система безопасности в аэропорту Каира. Об этом сказал руководитель Росавиациии Александр Нерадько.
Он напомнил, что на следующей неделе, 11 апреля, компания «Аэрофлот» возобновит пассажирские перевозки в Каир. На следующий день, 12 апреля, в Москву впервые после почти трехлетнего перерыва прилетит пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air. Таким образом, авиасообщение России с Каиром будет восстановлено.
В это время в столице Египта будет работать группа российских специалистов по авиабезопасности.
По словам Нерадько, необходимо сначала отработать навыки безопасности, а только потом — говорить о возможности полетов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Он акцентировал: возобновление авиаперелетов в Египет — особенно на курорты — предмет большой тревоги для России.