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Названы условия возобновления перелетов на курорты Египта
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Названы условия возобновления перелетов на курорты Египта 

Российская Газета 17 минут назад
К моменту, когда откроется авиасообщение с курортами Египта, должна быть отработана система безопасности в аэропорту Каира. Об этом сказал руководитель Росавиациии Александр Нерадько.
Он напомнил, что на следующей неделе, 11 апреля, компания «Аэрофлот» возобновит пассажирские перевозки в Каир. На следующий день, 12 апреля, в Москву впервые после почти трехлетнего перерыва прилетит пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air. Таким образом, авиасообщение России с Каиром будет восстановлено.
В это время в столице Египта будет работать группа российских специалистов по авиабезопасности.
По словам Нерадько, необходимо сначала отработать навыки безопасности, а только потом — говорить о возможности полетов на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Он акцентировал: возобновление авиаперелетов в Египет — особенно на курорты — предмет большой тревоги для России.
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