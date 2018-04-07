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Группа сотрудников авиабезопасности из РФ прибыла в Каир для постоянной работы в аэропорту
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Группа сотрудников авиабезопасности из РФ прибыла в Каир для постоянной работы в аэропорту 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Амител
КАИР, 7 апреля. /ТАСС/. Специальная группа российских специалистов по авиабезопасности в составе восьми человек прибыла в субботу в Каир. Об этом сообщили ТАСС источники в международном столичном аэропорту. Россияне будут работать здесь на постоянной основе и совместно с египетскими коллегами обслуживать московские рейсы, которые запускаются уже в среду, 11 апреля. В частности, в их задачу входит наблюдение за досмотром багажа и ручной клади, а также грузов на рейсах "Аэрофлота" и EgyptAir.
Договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту египетской столицы был подписан 7 марта компаниями "Шереметьево Безопасность", которая и предоставляет своих специалистов, с одной стороны, и «Аэрофлот» и Egypt Air — с другой. Это, в частности, было предусмотрено протоколом о возобновлении авиасообщения между двумя странами, и, как пояснил ранее глава египетского национального перевозчика Сафуат Мусаллям, российские специалисты будут находиться в Каире «в соответствии с международными соглашениями о праве авиакомпаний на принятие дополнительных мер для обеспечения безопасности своих рейсов и пассажиров в аэропортах других стран».
В этой связи, по данным газеты Al Ahram, и «Аэрофлот», и EgyptAir будут отправлять свои рейсы в Москву из терминала 2, где для следующих в российскую столицу пассажиров будет сделан единый выход. При этом принимать рейсы из Москвы египетский перевозчик будет, как и раньше, в терминале 3, месте своего постоянного базирования. Второй терминал столичного аэропорта считается на данный момент наиболее современным и технически оснащенным. Он был открыт в 2017 году после полной модернизации.
Как заявил в пятницу руководитель Росавиации Александр Нерадько, «после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира российских и египетских специалистов по авиабезопасности, будет обсуждаться возобновление чартерных полетов на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. Первый после 2,5-летнего перерыва рейс из Москвы в Каир осуществит 11 апреля российская компания „Аэрофлот“, которая будет летать в египетскую столицу по понедельникам, средам и субботам. На 12 апреля свой первый рейс запланировал EgyptAir, который намерен выполнять полеты в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании „Когалымавиа“, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.
Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.
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 Ещё 5 источников 
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