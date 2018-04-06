Росавиация: Возобновление авиасообщения c Египтом запланировано на 11 апреля 

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом запланировано на 11 апреля. Об этом на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
«Все, что касается авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги. В настоящее время мы планируем открыть воздушное сообщением с Каиром. Планируем возобновить сообщение 11 апреля. Для обеспечения безопасности наших пассажиров в Каире будет находиться специальная группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту Каира», — сказал А. Нерадько.
Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Позднее стало известно, что Росавиация выдала разрешение авиакомпании EgyptAir на выполнение рейсов Москва-Каир. По данным СМИ, перевозчик планирует возобновить авиасообщение 12 апреля. В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года, но после открытия регулярных рейсов между странами.