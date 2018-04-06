Ещё
Росавиация: Возобновление авиасообщения c Египтом запланировано на 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Росавиация: Возобновление авиасообщения c Египтом запланировано на 11 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом запланировано на 11 апреля. Об этом на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
«Все, что касается авиасообщения с Египтом, особенно по курортным направлениям, является предметом нашей большой тревоги. В настоящее время мы планируем открыть воздушное сообщением с Каиром. Планируем возобновить сообщение 11 апреля. Для обеспечения безопасности наших пассажиров в Каире будет находиться специальная группа сотрудников авиационной безопасности, которые будут помогать египетским коллегам обеспечивать безопасность в аэропорту Каира», — сказал А. Нерадько.
Ранее пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что авиакомпания возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Позднее стало известно, что Росавиация выдала разрешение авиакомпании EgyptAir на выполнение рейсов Москва-Каир. По данным СМИ, перевозчик планирует возобновить авиасообщение 12 апреля. В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Египтом могут начаться до конца года, но после открытия регулярных рейсов между странами.
Агентство «Москва»: последние новости
Роскомнадзор подал в суд иск об ограничении доступа к мессенджеру Telegram Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год Мужчину зарезали в квартире в Отрадном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая335
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ54
Россиянам посоветовали отказаться от доллара316
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение