В Мали два миротворца ООН погибли в результате обстрела

В коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) говорится, что лагерь миротворцев в городе Агелок в регионе Кидаль подвергся минометному обстрелу. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии , когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там «независимое» государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.