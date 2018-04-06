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Столтенберг рассказал, как долго коалиция будет оставаться в Сирии
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Столтенберг рассказал, как долго коалиция будет оставаться в Сирии 

Аргументы и Факты 34 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает РИА Новости.
Столтенберг напомнил, что силы НАТО не присутствуют в Сирии «на земле», но альянс входит в международную коалицию по борьбе с ИГ.
«Это, конечно, национальное решение США, как долго будут находиться в Сирии их силы, но общий подход в международной коалиции состоит в том, что коалиция будет там столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в полном уничтожении ИГ», — пояснил генсек.
Он также отметил, что в Ираке и Сирии еще остаются «очаги» присутствия боевиков.
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