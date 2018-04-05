На северо-западе Нигерии ликвидирован 21 бандит 

Абуджа, 5 апреля /Синьхуа/ — 21 бандит был ликвидирован в ходе перестрелки с армейскими силами в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сегодня заявил официальный представитель ВС Нигерии.
Как отметил военный представитель, в результате столкновения, произошедшего в среду, погибли два солдата. Множество получивших пулевые ранения бандитов скрылись с места происшествия.
Как заявил корр. Синьхуа местный источник, бандиты пытались совершить нападение из укрытия на проводящих операцию по зачистке штата военных. —0—