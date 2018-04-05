Заглянуть страху в глаза: 5 фильмов о террористах

К выходу на ivi фильма «6 дней» мы собрали несколько фильмов, основанных на реальных событиях, которые рассказывают о главной беде нашего времени — терроре.

6 дней

6 Days, 2017

6 дней

Лондон. 30 апреля 1980 года. Арабские боевики врываются на территорию посольства Ирана , захватывают заложников и требуют освобождения 91 заключенного из иранских тюрем. В Иране в это время в самом разгаре исламская революция, и британское правительство никак не может выполнить требования террористов. Поэтому принято решение о штурме.

Заложники

Заложники

Советская Грузия . В ноябре 1983 года захвачен самолет «Аэрофлота» . Террористы — семеро грузинских товарищей из хороших семей, которые хотят бежать на самолете из СССР на капиталистический Запад.

Операция «Арго»

Argo, 2012

Операция «Арго»

История спецоперации по спасению шести сотрудников американского посольства во время революционных событий в Иране 1979 года.

Мюнхен

Munich, 2005

Мюнхен

Группа террористов захватывает в заложники и убивает израильских спортсменов во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. В ответ спецгруппа израильской разведки берется за уничтожение боевиков из организации «Черный сентябрь». Операция растянулась на 20 лет.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2016

13 часов: Тайные солдаты Бенгази