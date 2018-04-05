В Афганистане более 1,8 тыс. человек погибли или получили ранения в результате нападений и терактов в марте

Кабул , 5 апреля / Синьхуа / — В марте в Афганистане произошло 171 нападение боевиков или теракт, в результате 1018 человек погибли, 792 получили ранения. Об этом сообщается в докладе, обнародованном в четверг на сайте информационного агентства Pajhwok Afghan News.

Отмечается, что в марте нападения произошли в 31 из 34 провинций страны. В марте количество погибших и раненых в результате действий боевиков увеличилось на 29 проц. по сравнению с февралем, в годовом выражении оно также несколько выросло. Среди жертв были мирные жители, а также сотрудники сил безопасности страны и сами боевики.

Самый серьезный теракт произошел 21 марта: боевик группировки «Исламское государство» /ИГ/ подорвал себя в Кабуле, в результате почти сто человек погибли или пострадали.

В связи с тяжелой ситуацией в области безопасности афганские власти с начала текущего года усилили борьбу с антиправительственными вооруженными группировками. —0—