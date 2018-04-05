Сирия останется в российском шатре

Все началось с войны в Ираке , когда союзнические войска вторглись и оккупировали страну. В результате этих действий началось формирование новой карты региона, где Ирак был возвращен в западную сферу влияния после нескольких десятилетий отсутствия и присоединения к восточному социалистическому лагерю. В Ираке социализм не был возведен в абсолют, но страна сохраняла связи с социалистическими странами не только лозунгами. А потом наступило 9 апреля 2003 года — день, когда западный блок во главе с США прибрали к рукам Ирак с его огромными запасами нефти, что стало большой потерей для России . В то время Ирак был очень слабой страной, которая была свидетелем распада СССР. Однажды он входил в советскую сферу влияния, а затем в русскую, но теперь страна принадлежит США и Западу.

Другим режимом, который был отделен от своего российского союзника, был режим Каддафи Ливии . После вмешательства сил НАТО в борьбу с ливийскими повстанцами, был свергнут режим полковника Муаммара Каддафи, который был традиционным союзником Советского Союза, а после и Российской Федерации. В результате действий европейских государств Ливия была захвачена вместе с крупнейшими запасами нефти на берегу Средиземного моря. Падение режима Каддафи стало суровым ударом, который Америка и ее союзники нанесли России. Однако она не могла ничего сделать и продолжала неохотно наблюдать, как союзные ей режимы падают один за другим.

Сирию поглотили демонстрации и протесты против режима. Запад и США сыграли не последнюю роль в этом массовом движении, которое казалось мирным, но вскоре превратилось в вооруженный конфликт и гражданскую войну, в которой использовались все виды смертоносного оружия. Сирийское государство было уничтожено, а миллионы сирийцев стали беженцами за пределами страны в европейских лагерях, в которых больше ощущается пренебрежение к человеческому достоинству, чем нехватка продовольствия и продуктов питания. Другая часть сирийцев была перемещена внутри своей страны в лагеря, которые не защищают их от летней жары и зимнего холода, нищеты и отсутствия медикаментов для остальных пострадавших людей.

Сирия — последний бастион Российской Федерации, правопреемницы Советского Союза. Власть в Сирии пошатнулась под ударами вооруженной оппозиции и многочисленных группировок, которые получали деньги, оружие и людей из Саудовской Аравии и государств Персидского залива по прямым указаниям американской администрации. Турция открыла свои границы тысячам иностранных боевиков с экстремистскими идеями. Они пересекли границу и направились к сирийским территориям, надеясь свергнуть сирийский режим и создать исламский халифат на руинах сирийского государства. Таким образом, эти группировки были похожи на армии, которые имели деньги, оружие и поддержку Запада, Америки и стран Залива.

Ливаном ( Именно вмешательство России в критический момент спасло ее сирийского союзника — режим президента Башара Асада от падения и краха. Подобный шаг обеспечил России плацдарм для распространения своего влияния в регионе. Она пытается противостоять западному лагерю во главе с США, который действует через страны Персидского залива и Турцию, чтобы прибрать Сирию к своим рукам и пресечь прямой контакт Ирана «Хезболлой» ). Это может обернуться неприятностью для израильского государства, а также не позволить русским добраться до берегов Средиземного моря после того, как они потеряли надежду на то, чтобы добраться до теплых вод Персидского залива. Россия прекрасно поняла все замыслы, внимательно прочитала послание и убедилась, что падение сирийского режима приведет к снижению роли России в регионе. Необходимо было решительно и эффективно вмешаться в войну в Сирии. Оппозиционные вооруженные группировки потерпели поражение, сдались, сдали свое оружие и убрались в отдаленную провинцию на севере Сирии.

Россия отказалась от Ирака, а затем и от Ливии из-за нехватки времени и слабости, но это больше не повторится. Никаких уступок по Сирии ради Америки и Запада не будет. Согласно расчетам и местным данным, Сирия не выйдет за пределы российского лагеря, который начал расти и крепнуть. Сирийская арена со всеми своими трагедиями и катастрофами — это поле, на котором демонстрируется политическое и военное превосходство России. А от дележки «торта нового Ближнего Востока» Россия должна была что-то получить, вот Сирия и стала долей русского медведя.