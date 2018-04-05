В ООН сообщили, что операции в Сирии и Ираке против ИГ* в целом завершены

"Операции в целом в Сирии и Ираке завершены, но, тем не менее, большое количество боевиков, террористов по-прежнему остается в этих двух странах", — сказал Воронков журналистам.

Он подчеркнул, что, помимо Ближнего Востока, очень серьезная ситуация с терроризмом складывается на африканском континенте, и именно эти регионы в ближайшее время будут оставаться в зоне повышенного внимания как контртеррористического управления ООН, так и других профильных организаций.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.