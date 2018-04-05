Ещё
В ООН сообщили, что операции в Сирии и Ираке против ИГ* в целом завершены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

В ООН сообщили, что операции в Сирии и Ираке против ИГ* в целом завершены 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Операции в Сирии и Ираке по противодействию террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в целом завершены, но угрозы в регионе сохраняются, заявил в четверг замгенсека ООН Владимир Воронков.
"Операции в целом в Сирии и Ираке завершены, но, тем не менее, большое количество боевиков, террористов по-прежнему остается в этих двух странах", — сказал Воронков журналистам.
Он подчеркнул, что, помимо Ближнего Востока, очень серьезная ситуация с терроризмом складывается на африканском континенте, и именно эти регионы в ближайшее время будут оставаться в зоне повышенного внимания как контртеррористического управления ООН, так и других профильных организаций.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
РИА Новости: последние новости
Дезинтеграция Ливии привела к росту терроризма в Африке, заявил Шойгу Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР Победа над ИГ* в Сирии не снизит террористическую угрозу, считают в Египте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила309
В России введут новую меру пресечения55
«Крым захватим танками»414
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение