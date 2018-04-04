Европейские страны собрались создать новую объединенную военную структуру

Французское правительство в июне организует структуру так называемых кризисных военных сил, которые будут существовать за пределами существующих военных полномочий ЕС , сообщили СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны Франции

Нидерландов, Великобритании и Идею об этом изложила рабочая группа из 10 стран, в том числе Германии Дании . Предполагается, что европейские страны смогут объединять военный потенциал, сотрудничать в области планирования, проведения анализа возникающих кризисов и быстрого реагирования на них, сообщает Reuters

Источник портала отмечает, что структура не будет действовать в рамках ЕС, что позволит Великобритании участвовать в нем после Brexit.

Какие именно страны будут участвовать в этой структуре, неизвестно, однако, судя по всему, Германия поддержала этот план.

Мали. Целью структуры будет попытка предвидеть будущие кризисы, также, как надеются создатели этой структуры, удастся избегать ситуаций, когда одна страна будет вынуждена вмешиваться в конфликт в одиночку, как это сделала Франция в Центральноафриканской Республике