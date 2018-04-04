Срочно: Как минимум 4 человек погибли при взрыве фугаса в Могадишо

Могадишо , 4 апреля / Синьхуа / — Как минимум 4 человека были

убиты и еще 9 человек ранены в результате взрыва фугаса в Могадишо

сегодня вечером. Об этом сообщили источники в полиции и медицинских

органах. —0—