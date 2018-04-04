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Срочно: Как минимум 4 человек погибли при взрыве фугаса в Могадишо
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Срочно: Как минимум 4 человек погибли при взрыве фугаса в Могадишо 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Могадишо, 4 апреля /Синьхуа/ — Как минимум 4 человека были
убиты и еще 9 человек ранены в результате взрыва фугаса в Могадишо
сегодня вечером. Об этом сообщили источники в полиции и медицинских
органах. —0—
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