Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии

Лидеры трёх стран проводят переговоры в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.

"Подчеркнули, что в борьбе с терроризмом крайне важно для предотвращения жертв среди мирных жителей отделить вышеупомянутые террористические группировки от группировок вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия и соблюдающим его", — гласит также текст заявления.

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