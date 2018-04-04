Россия, Иран и Турция намерены продолжить борьбу с терроризмом в Сирии 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президенты Ирана, России и Турции на саммите в Анкаре подчеркнули важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, говорится в тексте совместного заявления по итогам переговоров.
Лидеры трёх стран проводят переговоры в таком формате во второй раз. Первый российско-ирано-турецкий саммит состоялся в Сочи в ноябре прошлого года.
"Вновь выразили свое намерение продолжить сотрудничество для окончательного уничтожения "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* (запрещены в РФ — ред.) и других людей, группировок, начинаний и организаций в Сирии, связанных с "Аль-Каидой"* (запрещена в РФ) или ИГ* в соответствии с характеристикой, данной им СБ ООН, и отметили успех их коллективных усилий в борьбе с международным терроризмом", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Ирана.
"Подчеркнули, что в борьбе с терроризмом крайне важно для предотвращения жертв среди мирных жителей отделить вышеупомянутые террористические группировки от группировок вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия и соблюдающим его", — гласит также текст заявления.
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