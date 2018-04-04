Ливийские власти прекращают преследование руководителей эпохи Каддафи

По информации издания, речь идет о бывших политиках, представителях сил безопасности, военных и ведущих журналистах, которые после свержения Каддафи выехали в соседний Египет

Данное решение принято прокуратурой ввиду «отсутствия причины для привлечения» к уголовной ответственности, указывает газета. «Запросы бывшего генерального прокурора основывались не на каких-либо фактах совершения преступлений, а на желании отомстить», — сказал один из руководителей времен Каддафи Мустафа Заиди.

Кроме того, в минувший вторник ливийский суд оправдал одного из сыновей Каддафи Саади, которого обвиняли в убийстве игрока футбольной команды «Аль-Итихад» в 2005 году. В то же время, его продолжают удерживать в тюрьме в Триполи в связи с другими обвинениями в причастности к подавлению восстания в 2011 году. Примечательно, что Саади занимался не политической деятельностью, а спортом, возглавлял Футбольную федерацию Ливии и даже выступал за профессиональные футбольные клубы.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи за ним самим и его родственниками и ближайшими соратниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер , но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира , где получили убежище.