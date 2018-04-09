Сирийский город Дума начали покидать заложники и боевики

Как пишет ТАСС , около 50 человек вывезли на автобусе через пропускной пункт 95. В Дамаске их ждут родственники.

Кроме того, Восточную Гуту начали покидать боевики. Они направляются на север. В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.