Четыре члена ИГ были убиты при авиаударе в Афганистане 

Джелалабад /Афганистан/, 4 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере четыре члена экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ были убиты после авиаудара беспилотного самолета возглавляемых НАТО коалиционных сил в провинции Нангархар, сообщили местные власти в среду.
В сообщении администрации говорится, что авиаудар был нанесен по укрытиям ИГ в районе Хаска Мина около полудня во вторник, в результате было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов группировки.
В документе указывается, что никто из сотрудников сил безопасности или гражданских лиц не пострадал после удара.
В горной провинции, расположенной в 120 км к востоку от Кабула, происходят столкновения между силами безопасности и боевиками ИГ. Конфликты вынудили тысячи жителей бежать в более безопасные места.
ИГ пока не прокомментировало данную информацию. —0—