Четыре члена ИГ были убиты при авиаударе в Афганистане

В сообщении администрации говорится, что авиаудар был нанесен по укрытиям ИГ в районе Хаска Мина около полудня во вторник, в результате было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов группировки.

В документе указывается, что никто из сотрудников сил безопасности или гражданских лиц не пострадал после удара.

В горной провинции, расположенной в 120 км к востоку от Кабула , происходят столкновения между силами безопасности и боевиками ИГ. Конфликты вынудили тысячи жителей бежать в более безопасные места.

ИГ пока не прокомментировало данную информацию. —0—