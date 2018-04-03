Что мы там забыли

Египет — странное место. Там, наверное, лучшее в мире море. Разноцветные рыбки, кораллы, чистейшая вода, дайвинг… Но на берегу как-то грустно.

Это единственная страна, где в отеле отдыхающих встречают рамки металлодетектора и пост полиции.

Почему так охраняют отели — понятно: каждый из них — маленькая нефтяная скважина. А кроме туризма Египет мало на чем может заработать. Отель — учреждение государственной важности! Вторая причина полицейской охраны — вполне реальная опасность терактов. И они время от времени случаются. Последний произошел в Александрии 25 марта возле отеля Tolip, где взорвался заминированный автомобиль. В результате сильного взрыва погибли два человека, еще четверо получили ранения.

А еще в Египте лучше не выходить из отеля. Слишком навязчивый сервис, когда тебя буквально хватают за руки и тащат в кафе или пытаются всучить блок сигарет. В итоге любая прогулка превращается в испытание нервной системы. А кварталы местных жителей? Любой, кто был в Египте, знает — туда лучше не заходить. В лучшем случае на тебя смотрят волком и что-то кричат, в худшем — пытаются побить.

Про тотальную грязь и горы мусора даже говорить нечего. Египет дешев, и там действительно хорошее море. Но все остальное — жирный минус. Во всяком случае мой опыт свидетельствует об этом.