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В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
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В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все произошло в провинции Даръа. В результате один террорист погиб, еще шесть пострадали
В Сирии боевик, отмечавший свадьбу, решил устроить «праздничную стрельбу» из пулемета в воздух, однако из-за неловких движений открыл огонь по своим же. Об инциденте сообщает портал «Военный осведомитель», опубликовавший и сам момент стрельбы и ее последствия.
В паблике отмечается, что все произошло в провинции Даръа, но не уточняется, когда именно. Также не ясно, к какой именно террористической группировке относятся снятые на видео боевики.
«Номинант на премию Дарвина от Сирии», — говорится в подписи к публикации.
Если верить «Военному осведомителю», в результате произошедшего один террорист погиб, еще шесть пострадали.
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