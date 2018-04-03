Ливия начала военную операцию по борьбе с остатками ИГ 

Тунис, 3 апреля /Синьхуа/ — Согласно поступившей из Триполи информации, ливийское правительство национального согласия в понедельник объявило о начале военной операции против оставшихся в стране боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/.
Официальный представитель правительства национального согласия Мухаммед ас-Салак заявил на брифинге, что по указу премьер-министра Фаиза Сараджа военная операция под кодовым названием «Буря на родине» началась в понедельник ночью, она направлена на уничтожение имеющихся на ливийской территории террористов, в первую очередь остатков ИГ.
В операции будут задействованы все правительственные военные подразделения. Она началась в городе Мисурата, находящемся в 200 км к востоку от Триполи, и должна охватить окрестности таких городов, как Сирт и Бени-Валид. —0—