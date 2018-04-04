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Победа над ИГ* в Сирии не снизит террористическую угрозу, считают в Египте
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Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня

Победа над ИГ* в Сирии не снизит террористическую угрозу, считают в Египте 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Уровень террористической угрозы остаётся неизменным даже после изгнания террористов из Сирии, заявил замминистра обороны Египта Мухаммад аль-Кешки.
"По нашей оценке, сейчас переходный период между двумя этапами. Первый — приближающаяся победа над "Исламским государством"* в Сирии, сокращение его присутствия в Ливии и крушение структуры группировки, в то же время ее члены вновь распределяются и осуществляют теракты. Мы думаем, что ситуация сохранится такой, останутся в силе угрозы. Это требует от нас от всех сотрудничества и координации на следующем этапе", — сказал Мухаммад аль-Кешки на Московской конференции по безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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