Победа над ИГ* в Сирии не снизит террористическую угрозу, считают в Египте 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Уровень террористической угрозы остаётся неизменным даже после изгнания террористов из Сирии, заявил замминистра обороны Египта Мухаммад аль-Кешки.
"По нашей оценке, сейчас переходный период между двумя этапами. Первый — приближающаяся победа над "Исламским государством"* в Сирии, сокращение его присутствия в Ливии и крушение структуры группировки, в то же время ее члены вновь распределяются и осуществляют теракты. Мы думаем, что ситуация сохранится такой, останутся в силе угрозы. Это требует от нас от всех сотрудничества и координации на следующем этапе", — сказал Мухаммад аль-Кешки на Московской конференции по безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
*Террористическая организация, запрещена в России