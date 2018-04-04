В Венесуэле задержали 17 напавших на оппозиционера человек

Венесуэле задержали 17 подозреваемых в причастности к нападению на кортеж оппозиционера и будущего кандидата в президенты страны Энри Фалькона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу государства Николаса Мадуро.

Президент страны заявил о непричастности властей к данному инциденту. «Мы — мирные люди», — подчеркнул Мадуро.

По заявлению самого Фалькона, нападение совершили вооруженные люди, связанные с властями. В результате случившегося был серьезно ранен депутат и начальник службы безопасности кандидата Теодоро Кампос.

Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая.