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По меньшей мере семь человек погибли при взрыве придорожной мины в центральной части Сомали
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По меньшей мере семь человек погибли при взрыве придорожной мины в центральной части Сомали 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Найроби, 3 апреля /Синьхуа/ — По поступившей из Могадишо информации, в области Хиран в центральной части Сомали прогремел взрыв заложенной на обочине дороги мины, в результате погибли семь человек.
Представитель местной администрации сообщил СМИ, что заложенное боевиками придорожное взрывное устройство унесло жизни не менее семи человек, в том числе супружеской пары и их четверых детей.
По его словам, целью нападения первоначально была колонна сил безопасности Сомали.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. —0—
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