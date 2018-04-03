По меньшей мере семь человек погибли при взрыве придорожной мины в центральной части Сомали

Найроби , 3 апреля / Синьхуа / — По поступившей из Могадишо информации, в области Хиран в центральной части Сомали прогремел взрыв заложенной на обочине дороги мины, в результате погибли семь человек.

Представитель местной администрации сообщил СМИ, что заложенное боевиками придорожное взрывное устройство унесло жизни не менее семи человек, в том числе супружеской пары и их четверых детей.

По его словам, целью нападения первоначально была колонна сил безопасности Сомали.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. —0—