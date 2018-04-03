В Колумбии уничтожили двух лидеров повстанцев

Как сообщил главнокомандующий колумбийской армией Рикардо Гомес , в первом случае речь идет о лидере крыла АНО в регионе Кататумбо. «Нейтрализован повстанец по прозвищу Бреймар, глава фронта имени Луиса Энрике Леона, отвечавшего за контроль над путями наркотрафика и контрабанды на границе с Венесуэлой . Он ответственен за террористические атаки, вымогательства и похищения в департаментах Норте-де-Сантандер и Сесар», — написал Гомес в Twitter.

В ходе еще одной операции был уничтожен повстанец по прозвищу Фидель, второй человек в руководстве фронта имени Альфредо Гомеса Киньонеса в составе АНО, сообщает портал Noticiero Digital.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 12 марта объявил о возобновлении прерванных переговоров с АНО, ведущей вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии. В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире, но они были приостановлены.

Переговоры были остановлены 10 января. Диалог должен был возобновиться в Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января. Но в конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, погибли семь полицейских, почти 50 получили ранения.