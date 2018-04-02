Израиль и УВКБ достигли соглашения по вопросу размещения африканских беженцев

Иерусалим , 2 апреля / Синьхуа / — Кабинет премьер-министра Израиля сегодня обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев /УВКБ/ достигли соглашения по вопросу о размещении африканских беженцев.

В соглашении говорится, что ООН во взаимодействии с западными странами окажут помощь по меньшей мере 16 тыс. беженцам из Африки переселиться из Израиля в страны Запада, а оставшиеся в Израиле беженцы получат законный статус и возможность профессиональной подготовки и трудоустройства.

По данным министерства внутренних дел Израиля, в настоящее время на территории Израиля находится около 38 тыс. беженцев с Африканского континента и тех, кто ищет покровительства.

В заявлении говорится, что соглашение будет реализовано в три этапа в течение пяти лет. —0—