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Израиль и УВКБ достигли соглашения по вопросу размещения африканских беженцев
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Израиль и УВКБ достигли соглашения по вопросу размещения африканских беженцев 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 2 апреля /Синьхуа/ — Кабинет премьер-министра Израиля сегодня обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев /УВКБ/ достигли соглашения по вопросу о размещении африканских беженцев.
В соглашении говорится, что ООН во взаимодействии с западными странами окажут помощь по меньшей мере 16 тыс. беженцам из Африки переселиться из Израиля в страны Запада, а оставшиеся в Израиле беженцы получат законный статус и возможность профессиональной подготовки и трудоустройства.
По данным министерства внутренних дел Израиля, в настоящее время на территории Израиля находится около 38 тыс. беженцев с Африканского континента и тех, кто ищет покровительства.
В заявлении говорится, что соглашение будет реализовано в три этапа в течение пяти лет. —0—
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