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Иракское командование отказалось комментировать сообщения о ликвидации главарей ИГ в Сирии
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Иракское командование отказалось комментировать сообщения о ликвидации главарей ИГ в Сирии 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Багдад, 2 апреля. Иракское военное командование отказалось комментировать сообщение о том, что спецназ страны совместно с американским спецназом зачистил территорий Сирии от боевиков запрещенной в России группировки ИГ.
«Наша цель на сегодня заключается в контроле за границами и преследовании оставшихся террористов ИГ на территории Ирака», — заявил представитель командования Яхья Расул, комментируя вопрос журналистов о проведении антитеррористических операций в САР.
Информацию о спецоперации подразделений спецназа Ирака и США по ликвидации главарей ИГ в Сирии ранее распространили арабские СМИ, сообщает РИА Новости.
Кроме того, Расул подчеркнул, что боевики неоднократно пытались проникнуть из Сирии в Ирак, но каждый раз их попытки пресекались. По его словам, иракские военные могут разгромить позиции ИГ в Сирии к востоку от Евфрата, однако это будет возможно только по согласованию с правительствами обоих государств.
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