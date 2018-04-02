Делегация Совбеза ООН планирует в апреле посетить Ирак 

ООН, 2 апр — РИА Новости. Делегация Совета Безопасности ООН в этом месяце может посетить Ирак, заявил постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра. Делегация Перу в апреле приняла председательство в СБ ООН.
"Визит в Ирак полностью поддержан правительством", — сказал постпред Перу журналистам в понедельник. Сроков возможного визита он не назвал.
"Как вы знаете, в мае в Ираке выборы. Важно, что страна добилась прогресса в борьбе с терроризмом, в борьбе с "ДАИШ". Ираку нужна поддержка международного сообщества в восстановлении страны. И это сигнал, который мы пошлем", — отметил Меса-Куадра.
*Террористическая организация, запрещена в РФ