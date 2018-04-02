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Йеменские мятежники обвинили коалицию в нанесении авиаударов по беженцам
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Йеменские мятежники обвинили коалицию в нанесении авиаударов по беженцам 

РИА Новости 58 минут назад
ДОХА, 2 апр — РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в понедельник нанесли несколько авиаударов по лагерям беженцев в районе Эль-Хали в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, сообщил источник Йеменскому агентству новостей Saba, которое контролируют захватившие власть мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситов).
По информации агентства, в результате бомбежки имеются жертвы.
Как сообщило в свою очередь новостное агентство Франс Пресс, жертвами авиаудара арабской коалиции стали не менее 16 человек.
Арабская коалиция пока не прокомментировала новость о гибели гражданских лиц в результате авиаудара на западе Йемена.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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