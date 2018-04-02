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Израиль договорился с ООН о переселении мигрантов из Африки в страны Запада
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Израиль договорился с ООН о переселении мигрантов из Африки в страны Запада 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Экономика
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Израиль договорился с Агентством ООН по делам беженцев о переселении более 16 тысяч африканских мигрантов в западные страны и согласился легализовать пребывание остальных на своей территории, сообщила канцелярия главы правительства.
Достигнутые договоренности означают отказ от вызвавшего протесты в обществе плана выдворения десятков тысяч африканцев в Уганду или Руанду под угрозой бессрочного тюремного заключения в Израиле.
"Государство Израиль и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) достигли беспрецедентного взаимопонимания по вопросу мигрантов. УВКБ будет работать над тем, чтобы обеспечить выезд этого контингента в западные страны, а Израиль урегулирует статус части остающихся", — сказано в сообщении.
Договоренности предполагают, что Израиль покинут по меньшей мере 16 тысяч 250 выходцев из Судана и Эритреи, чье возвращение на родину юридически невозможно. Местное телевидение передает, что примерно столько же африканцев получат временный вид на жительство в Израиле.
В рамках плана, рассчитанного на пять лет, израильские власти обещают «сбалансированно» распределить мигрантов по территории страны и заняться их адаптацией, в том числе трудоустройством.
Перекрыв стеной границу с Египтом, власти Израиля за последние годы свели к нулю миграцию из Африки и в январе обнародовали планы выдворения почти десятков тысяч нелегалов, успевших проникнуть в еврейское государство, в неназванную «третью страну».
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