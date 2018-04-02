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Изгои родины: ливийские футболистки вынуждены тренироваться в Египте
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Изгои родины: ливийские футболистки вынуждены тренироваться в Египте 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Футболистки сборной Ливии попали в опалу на собственной родине, из-за чего вынуждены играть и тренироваться в других странах. На ближайшие несколько недель спортсменок приютили в Египте. Здесь они могут играть без боязни к осуждению за занятия якобы не женским делом. В Ливии консервативные настроения по-прежнему очень сильны и у девушек нет практически никаких свобод. Футболистки сталкиваются с непониманием даже в собственных семьях.
«В Ливии очень сложная ситуация с женским спортом. Даже родители наших игроков не довольны тем, что их дочери занимаются футболом. А ведь они представляют свою страну. Мы делаем все что можем, но ситуацию исправить очень сложно», — заявил главный тренер сборной Ливии Хасан эль Ферджани.
Без скандала как без ног  Беспощадный российский футбол } Женская сборная Ливии существует вопреки всему. В стране нет ни чемпионата, ни условий для тренировок. Все ливийские футболистки играют за рубежом, большинство в США, но все равно приезжают выступать за родную сборную. Правда, успехи у них пока скромные. И все надежды связаны с отбором на Кубок Африки, который может стать первым в истории Ливии.
В Ливии женского спорта практически не существует. И это касается не только футбола, такая же ситуация и с другими дисциплинами. Гражданская война фактически уничтожила школу спортивной подготовки. Исправить ситуацию пытаются собственными силами, но без финансирования сделать это довольно сложно. Ливийский женский спорт держится на голом энтузиазме тренеров, которых по пальцам одной руки посчитать. А отдельных секций для девушек просто нет. Такой хаос в спорте отражается и на результатах. За всю историю Олимпийских игр ливийские атлеты не выиграли ни одной медали.
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