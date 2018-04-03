Не менее 60 мирных жителей погибли в ходе авиаудара ВВС Афганистана

Ранее сообщалось, что в результате бомбардировки медресе в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем талибов , погибли десятки человек. По информации военных, в момент удара в школе находились около 200 человек, среди них один из высокопоставленных представителей «Талибана»*. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что изучает сообщения о возможной гибели мирных граждан.

По словам Карлака, всего в результате авиаудара погибли 85 человек, из них 60 мирных жителей и 25 боевиков движения «Талибан»*, 50 человек получили ранения.

Председатель сената Афганистана Фзал Хади Муслимйар призвал правительство арестовать тех, кто приказал нанести авиаудар и привлечь их к ответственности, сообщило агентство.