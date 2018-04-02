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Молния: Более десяти человек погибли при авиаударах по району северной афганской провинции Кундуз, контролируемому боевиками — источник
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Молния: Более десяти человек погибли при авиаударах по району северной афганской провинции Кундуз, контролируемому боевиками — источник 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
провинции Кундуз, контролируемому боевиками — источник
ИА Синьхуа: последние новости
Силы безопасности Туниса убили лидера экстремистов Боевики "Аль-Каиды" напали на военный конвой в Йемене, 11 солдат убиты Кения организовала мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога
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