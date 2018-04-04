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Шойгу рассказал о группировке войск НАТО в Прибалтике и Польше
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Шойгу рассказал о группировке войск НАТО в Прибалтике и Польше 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на московской конференции по международной безопасности.
"Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер", — сказал он.
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