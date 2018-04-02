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В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
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В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ВОСЕМНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, БОЛЕЕ 80 РАНЕНЫ ПРИ НАПАДЕНИИ БОЕВИКОВ "БОКО ХАРАМ" В НИГЕРИИ — ФРАНС ПРЕСС СО ССЫЛКОЙ НА МЕДИКОВ
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