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В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
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В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
РИА Новости
2 часа назад
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