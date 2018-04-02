Ещё
Силы безопасности Туниса убили лидера экстремистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Силы безопасности Туниса убили лидера экстремистов 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Тунис, 2 апреля /Синьхуа/ — В субботу в Тунисе сотрудники службы безопасности уничтожили экстремиста в горном районе в вилайете /провинции/ Кассерин на западе страны. Погибший считается главарем экстремистской группировки «Джунд аль-Халифа». Об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел Туниса в своем заявлении.
В заявлении говорится, что разведка получила информацию, что в горном районе в вилайете Кассерин действует группа «террористов». Национальная гвардия и военные провели совместную операцию, в ходе которой силы безопасности убили одного человека, ранили множество «террористов» и изъяли оружие. Операция продолжается.
Местные СМИ сообщили, что убитый экстремист присоединился к экстремистской группировке «Джунд аль-Халифа» в 2012 году и подозревается в причастности ко многим терактам.
Группировка «Джунд аль-Халифа» активно действует в пограничных районах Туниса и Алжира и публично заявила о своей приверженности группировке «Исламское государство». В феврале этого года Госдепартамент США объявил о включении 7 организаций и двух личностей в список международных террористов, в том числе и группировки «Джунд аль-Халифа». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В результате нападения боевиков угандийской группировки "Альянс демократических сил" в ДРК погибло 10 человек Боевики "Аль-Каиды" напали на военный конвой в Йемене, 11 солдат убиты Ливия рассмотрит приостановленные строительные контракты с китайскими компаниями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю24
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России329
«Россия сорвалась с цепи»1115
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать181
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
03:43
Натали трагически потеряла третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение