Силы безопасности Туниса убили лидера экстремистов

Тунис , 2 апреля / Синьхуа / — В субботу в Тунисе сотрудники службы безопасности уничтожили экстремиста в горном районе в вилайете /провинции/ Кассерин на западе страны. Погибший считается главарем экстремистской группировки «Джунд аль-Халифа». Об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел Туниса в своем заявлении.

В заявлении говорится, что разведка получила информацию, что в горном районе в вилайете Кассерин действует группа «террористов». Национальная гвардия и военные провели совместную операцию, в ходе которой силы безопасности убили одного человека, ранили множество «террористов» и изъяли оружие. Операция продолжается.

Местные СМИ сообщили, что убитый экстремист присоединился к экстремистской группировке «Джунд аль-Халифа» в 2012 году и подозревается в причастности ко многим терактам.