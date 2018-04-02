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Боевики группировки «Джейш-аль-Ислам» покинут сирийскую Восточную Гуту
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Боевики группировки «Джейш-аль-Ислам» покинут сирийскую Восточную Гуту 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 2 апреля /Синьхуа/ — Боевики антиправительственной группировки «Джейш-аль-Ислам» /"Армия Ислама"/ покинут город Дума. Таким образом правительственная армия Сирии вскоре полностью освободит Восточную Гуту. Об этом в воскресенье сообщило Сирийское информационное агентство САНА.
По поступившей информации, при посредничестве России группировка «Джейш-аль-Ислам» и правительственные войска достигли договоренности, согласно которой боевики эвакуируются из Думы — последнего их опорного пункта в Восточной Гуте, и отправятся в Джараблус на границе с Турцией. Те боевики, которые не хотят уходить, могут остаться в Думе для присоединения к процессу примирения с правительством.
В обмен на открытие коридора группировка Джейш-аль-Ислам должна сдать сирийским войскам среднее и тяжелое оружие, освободить задержанных мирных жителей и военнослужащих правительственной армии, передать тела жертв. Кроме того, после эвакуации боевиков в Думу вернутся государственные учреждения.
При посредничестве России с 22 марта несколько десятков тысяч боевиков вооруженных группировок "Ахрар аш-Шам" и «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей покинули ряд населенных пунктов в Восточной Гуте. В настоящее время в этом районе остался только один опорный пункт антиправительственных формирований — городок Дума, который находится в руках боевиков группировки «Джейш-аль-Ислам».
Восточная Гута считается последним оплотом повстанческих формирований в окрестностях Дамаска. Освобождение этого района станет крупнейшей победой правительственной армии после захвата Алеппо. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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