Боевики группировки «Джейш-аль-Ислам» покинут сирийскую Восточную Гуту

По поступившей информации, при посредничестве России группировка «Джейш-аль-Ислам» и правительственные войска достигли договоренности, согласно которой боевики эвакуируются из Думы — последнего их опорного пункта в Восточной Гуте, и отправятся в Джараблус на границе с Турцией . Те боевики, которые не хотят уходить, могут остаться в Думе для присоединения к процессу примирения с правительством.

В обмен на открытие коридора группировка Джейш-аль-Ислам должна сдать сирийским войскам среднее и тяжелое оружие, освободить задержанных мирных жителей и военнослужащих правительственной армии, передать тела жертв. Кроме того, после эвакуации боевиков в Думу вернутся государственные учреждения.

При посредничестве России с 22 марта несколько десятков тысяч боевиков вооруженных группировок "Ахрар аш-Шам" и «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей покинули ряд населенных пунктов в Восточной Гуте. В настоящее время в этом районе остался только один опорный пункт антиправительственных формирований — городок Дума, который находится в руках боевиков группировки «Джейш-аль-Ислам».

Восточная Гута считается последним оплотом повстанческих формирований в окрестностях Дамаска. Освобождение этого района станет крупнейшей победой правительственной армии после захвата Алеппо. —0—