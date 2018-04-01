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С 11 апреля начнутся регулярные полеты в Египет
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С 11 апреля начнутся регулярные полеты в Египет 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Полеты между Москвой и Каиром будут выполняться еженедельно по понедельникам, средам и субботам. Из Каира в российскую столицу — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
С 12 июня по 2 июля частота рейсов будет увеличена до ежедневной в связи с повышенным спросом на авиаперевозки на время ЧМ-2018.
Это станет первым шагом к восстановлению полноценного авиасообщения между нашими странами после более чем двухлетнего перерыва из-за авиакатастрофы, причиной которой стал взрыв на борту. Все это время проходили проверки египетских аэропортов и работы служб воздушных гаваней. И 2 января 2018 года президент подписал указ, который дал право начать полеты из Москвы в Каир. Сроки возобновления определяли сами перевозчики. Если «старт» пройдет успешно, то авиавласти будут готовиться и к возобновлению полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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