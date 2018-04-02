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Посол: полеты на курорты Египта обсудят, когда возобновят рейсы в Каир
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Посол: полеты на курорты Египта обсудят, когда возобновят рейсы в Каир 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Египет и РФ назначат дату переговоров о возобновлении полетов между городами РФ и египетскими курортами после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, заявил РИА Новости посол Египта в РФ Ихаб Наср.
"Сейчас все наши усилия нацелены на возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром — это будет примерно 11-12 апреля. После этого мы уже определим дату проведения переговоров по возобновлению авиасообщения с другими городами-курортами", — заявил Наср.
"Даты (возобновления полетов между Москвой и Каиром — Ред.) определены, но мы продолжаем их обсуждать. Это только начало", — заявил посол.
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