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Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств
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Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств 

РИА Новости 36 минут назад
КАИР, 1 апр — РИА Новости. Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными, заявил палестинский постпред при этой организации Дияб ал-Лух.
По его словам, на этой встрече будут обсуждаться и «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов».
"Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля", — приводит слова палестинского дипломата египетское агентство МЕНА.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
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