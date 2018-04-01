Палестина призвала провести экстренное заседание Лиги арабских государств

По его словам, на этой встрече будут обсуждаться и «преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов».

"Погибло 16 человек, ранения получили более 1,5 тысячи палестинцев, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Израиля", — приводит слова палестинского дипломата египетское агентство МЕНА.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.