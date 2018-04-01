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В Сомали двое чиновников погибли при атаке боевиков
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В Сомали двое чиновников погибли при атаке боевиков 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два чиновника стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа.
По данным агентства, в результате нападения боевиков в субботу вечером погибли два представителя районной администрации в регионе Банадир, нападавшие сбежали с места преступления. Полиция проводит расследование инцидента.
Помимо атаки на районных чиновников, в воскресенье боевики группировки напали на военную базу миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в городе Буламарер, миротворцам удалось отразить удар, говорится в сообщении.
"Они (Аш-Шабаб)* попытались атаковать базу АМИСОМ, но не смогли, они были остановлены силами (миротворцев)", — приводит агентство слова командира Иссе Мохамеда. Пока не известно, есть ли жертвы в результате нападения.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб»* ("Движение молодых моджахедов")*, имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
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