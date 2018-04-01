В Сомали двое чиновников погибли при атаке боевиков

По данным агентства, в результате нападения боевиков в субботу вечером погибли два представителя районной администрации в регионе Банадир, нападавшие сбежали с места преступления. Полиция проводит расследование инцидента.

Помимо атаки на районных чиновников, в воскресенье боевики группировки напали на военную базу миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в городе Буламарер, миротворцам удалось отразить удар, говорится в сообщении.

"Они (Аш-Шабаб)* попытались атаковать базу АМИСОМ, но не смогли, они были остановлены силами (миротворцев)", — приводит агентство слова командира Иссе Мохамеда. Пока не известно, есть ли жертвы в результате нападения.