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Reuters: в Сомали террористы атаковали базу Африканского союза
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Reuters: в Сомали террористы атаковали базу Африканского союза 

ТАСС 15 минут назад
ТАСС, 1 апреля. Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» напали в воскресенье на базу сил Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно его данным, экстремисты атаковали базу миротворцев в населенном пункте Буломарир в 130 км к северо-западу от столицы страны Могадишо. По словам представителя сомалийской армии майора Фараха Османа, сначала многочисленные боевики подорвали два заминированных автомобиля за пределами военного объекта, а затем открыли огонь на поражение.
По информации Reuters, радикалы утверждают, что потери понесли обе стороны.
Группировка «Аш-Шабаб» была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений в боях с правительственной армией и пришедшими ей на помощь войсками других африканских государств и США.
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