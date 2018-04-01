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В Египте ликвидировали шесть экстремистов на Синае
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В Египте ликвидировали шесть экстремистов на Синае 

RT на русском 38 минут назад
Военные Египта при поддержке полиции за неделю ликвидировали шесть экстремистов на Синайском полуострове. Об этом заявили в пресс-службе ВС Египта. Отмечается, что на полуострове продолжает масштабная операция «Синай-2018», которая направлена на борьбу с терроризмом.
«Военные инженеры обнаружили и обезвредили 163 взрывных устройства… Изъяты 19 единиц оружия, в том числе гранатомет, снайперская винтовка, автоматы», — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что по подозрению в экстремистской деятельности задержаны 500 человек.
Ранее стало известно, что египетская армия уничтожила 16 боевиков в ходе военной операции.
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