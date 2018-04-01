США понесли самые большие потери за все время операции против ДАИШ 

Восемь американских военнослужащих погибли в марте в Сирии и Ираке. Как передает портал military.com, минувший месяц стал «самым смертоносным» для США за все время проведения операции против ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»).
По его данным, 15 марта в результате крушения на западе Ирака вертолета HH-60 Pave Hawk погибли 7 солдат и офицеров, находившихся на его борту, а 29 марта спецназовец подорвался на самодельном взрывном устройстве в сирийском городе Манбидж.
Всего с 2014 года погибли 60 американских военных, причем только 14 — непосредственно во время боевых заданий. Ранее самым смертоносным месяцем считался август 2017 года, когда различные инциденты привели к смерти четырех американцев.
По данным Пентагона на конец 2017 года, в рядах ДАИШ оставалось около одной тысячи человек (ранее речь шла о трех тысячах членов группировки). В Вашингтоне успех связывают с воздушными ударами по населенным пунктам, контролируемых боевиками. Портал напоминает, что при этом погибли 855 местных гражданских лиц, еще 522 сообщения пока остаются непроверенными.
Власти США полагают, что ДАИШ еще сохраняет в Сирии достаточные ресурсы и тайную сеть сторонников, что позволит группировке осуществлять подрывные операции в этой стране в течение всего 2018 года. Однако у Соединенных Штатов недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ДАИШ во всем регионе. Поэтому США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с этой угрозой, проинформировал генерал Роберт Неллер.