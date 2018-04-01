Ливийские ВМС спасли 125 нелегальных мигрантов

Триполи, 1 апреля / Синьхуа / — Ливийские ВМС в субботу спасли 125 нелегальных мигрантов на пути в Европу у побережья города Зувара, в 120 км к западу от Триполи.

"В рамках поисково-разведывательного патрулирования был получен сигнал бедствия от катера, перевозившего мигрантов в 25 км к северу /Зувара/. Сто двадцать пять мигрантов африканского происхождения были спасены", — рассказал Синьхуа полковник Або-Аджела Аммар, командующий ливийским флотом.

"В ходе операции было проявлено уникальное и эффективное сотрудничество. Судно иностранной организации оказало медицинскую помощь беременным женщинам, в том числе роженице, на судне мигрантов и приняло ряд слабых мигрантов, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи", — добавил Аммар.

Ливия является предпочтительной отправной точкой для мигрантов, желающих пересечь Средиземное море в направлении Европы, так как в стране сохраняется небезопасное положение и хаоса, вызванные беспорядками в регионе в 2011 году.

В прошлом году Международная организация по миграции /МОМ/

добровольно депортировала 20 тыс. незаконных мигрантов из Ливии в страны их происхождения. —0—