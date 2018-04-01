Кения организовала мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога

Лайкипия / Кения /, 1 апреля / Синьхуа / — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан . (Синьхуа)

Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.

На фото: самка северного белого носорога — внука Судана Фату /слева/. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.

Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан. (Синьхуа)

Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.

На фото: самка северного белого носорога — дочь Судана Наджин. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.

Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.

На фото: единственные живущие в мире две самки северного белого носорога — Наджин /слева/ и Фату /в центре/, которые приходятся Судану дочерью и внучкой. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.

Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан. (Синьхуа)