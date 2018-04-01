Ещё
Кения организовала мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кения организовала мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан. (Синьхуа)
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.
На фото: самка северного белого носорога — внука Судана Фату /слева/. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан. (Синьхуа)
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.
На фото: самка северного белого носорога — дочь Судана Наджин. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан.
На фото: единственные живущие в мире две самки северного белого носорога — Наджин /слева/ и Фату /в центре/, которые приходятся Судану дочерью и внучкой. Фото было снято 30 марта в национальном парке Оль Педжета.
Лайкипия /Кения/, 1 апреля /Синьхуа/ — В субботу Министерство туризма Кении организовало в национальном парке Оль Педжета в уезде Лайкипия на севере страны мероприятие по случаю гибели последнего в мире самца северного белого носорога по имени Судан. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
Египет планирует создать свободную экономическую зону в Южном Синае Ливия рассмотрит приостановленные строительные контракты с китайскими компаниями Ливийские ВМС спасли 125 нелегальных мигрантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева299
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»110
Стало известно время падения «Небесного дворца»35
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»66
В последний раз45
Видео
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение