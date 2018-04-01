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Пентагон рассказал о стратегии о борьбе с ДАИШ
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Пентагон рассказал о стратегии о борьбе с ДАИШ 

Российская Газета 1 час назад
Американский генерал Роберт Неллер рассказал о стратегии США по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). Она подразумевает проведение операций в Сирии и Ираке и оказание помощи другим странам, передает РИА Новости.
Неллер заявил, что у Соединенных Штатов недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ДАИШ во всем регионе.
Генерал отметил, что США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ДАИШ.
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