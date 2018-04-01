Египет планирует создать свободную экономическую зону в Южном Синае

Каир , 1 аперля /Синхуа/ — Египет планирует создать свободную экономическую зону в городе Нувейба на берегу Красного моря в провинции Южный Синай. Об этом говорится в официальном заявлении министра инвестиций и международного сотрудничества Египта в субботу.

"Правительство приняло решение создать СЭЗ как часть комплексного плана развития региона Синай, который включает стимулирование инвестиций внутри страны и из других арабских государств", — заявила министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

Она отметила, что зона Нувейба станет 11-й в стране, и резидентам будут предоставлены 50-процентные налоговые льготы на инвестпроекты на три года с возможным продлением.

По ее словам, на СЭЗ в Египте приходится 24 проц. национального экспорта, а также они прямо или косвенно предоставляют 1 млн рабочих мест.

По словам губернатора провинции на создание СЭЗ уйдет примерно два года.

Добавим, что в последние несколько лет в Египте наблюдается экономическая рецессия на фоне политической нестабильности и проблем в области безопасности. —0—