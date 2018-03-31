В результате пожара на газопроводе в Египте три человека погибли

Каир , 31 марта / Синьхуа / — На газопроводе в городе Айн-Сохна провинции Суэц на востоке Египта произошел пожар, в результате которого 3 человека погибли, 4 пострадали. Об этом сегодня сообщило официальное египетское информационное агентство МЕНА.

Агентство со ссылкой на доклад органов безопасности провинции Суэц сообщило, что пожар начался из-за того, что грузовик врезался в газопровод на территории одного из курортных комплексов в Айн-Сохна.

Расположенный в районе Красного моря город Айн-Сохна является одной из туристических курортных зон Египта. —0—