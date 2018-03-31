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В результате пожара на газопроводе в Египте три человека погибли
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В результате пожара на газопроводе в Египте три человека погибли 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 31 марта /Синьхуа/ — На газопроводе в городе Айн-Сохна провинции Суэц на востоке Египта произошел пожар, в результате которого 3 человека погибли, 4 пострадали. Об этом сегодня сообщило официальное египетское информационное агентство МЕНА.
Агентство со ссылкой на доклад органов безопасности провинции Суэц сообщило, что пожар начался из-за того, что грузовик врезался в газопровод на территории одного из курортных комплексов в Айн-Сохна.
Расположенный в районе Красного моря город Айн-Сохна является одной из туристических курортных зон Египта. —0—
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